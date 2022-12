Decisão tomada: Southgate vai continuar como selecionador inglês

Federação Inglesa de Futebol anunciou a decisão este domingo

Gareth Southgate vai continuar a ser o selecionador inglês até 2024, conforme garantiu este domingo a Federação Inglesa de Futebol (FA).



O treinador, de 52 anos, comanda a seleção inglesa desde 2016. Desde essa altura, o técnico levou a equipa à final do Euro 2020, às meias-finais do Mundial 2018 e mais recentemente, aos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2022.



Depois a eliminação do Mundial contra a França, Southgate não tinha confirmado a continuidade no cargo de selecionador de Inglaterra chegando mesmo a pedir tempo para pensar sobre a situação. No entanto, o ex-internacional inglês vai prosseguir como selecionador pelo menos até 2024.