Decisão tomada: Gareth Bale muda-se para a MLS

Informação avançada por Tom Bogert, jornalista norte-americano e especialista em assuntos da Major League Soccer. Los Angeles FC prestes a receber mais um jogador importante do futebol europeu

Gareth Bale vai ser colega de Chiellini na MLS e nos Los Angeles FC. A transferência está iminente e o galês vai, pela primeira vez, abandonar o futebol europeu.

De acordo com a informação do jornalista Tom Bogert, especialista em assuntos da Major League Soccer, a transferência está presa por detalhes, com o canhoto a assinar, à partida, um contrato válido apenas por um ano.

Aos 32 anos, Gareth Bale diz adeus ao futebol europeu e ao Real Madrid, onde disputou 258 partidas, marcando um total de 106 golos.

Os Los Angeles FC, líderes do grupo West, já tinham anunciado nas últimas semanas, também, a chegada de Giorgio Chiellini, lenda da Juventus.