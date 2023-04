Decisão suspensa e 15 pontos devolvidos à Juventus

A justiça italiana vai voltar a julgar o caso da retirada de pontos à Juventus na Série A, pelo que para já, ao menos provisoriamente, os bianconeri sobem ao terceiro lugar do campeonato

A justiça italiana, nomeadamente o Colégio de Garantia do Desporto do CONI (Comité Olímpico Italiano), suspendeu a penalização de 15 pontos aplicada à Juventus na Série A em janeiro, remetendo o caso para nova apreciação judicial, no caso para a Corte de Apelo Federal.

Desta forma, a Juventus sobe do 7.º posto da classificação para o 3.º lugar, com 59 pontos, ou seja, à frente da Roma de Mourinho, que cai para quarto, com 56 pontos.

Esta suspensão também implicará a anulação das penas de suspensão aplicadas a Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Fabio Paratici, que recentemente deixou o cargo de diretor desportivo do Tottenham.

A suspensão, recorde-se, estava relacionada com fraude fiscal e manipulação de valores de transferências, entre outras coisas.

Em Itália diz-se que o caso poderá ainda demorar a ser julgado de novo e que os 15 pontos podem voltar a ser retirados, mas que o cenário mais realista é que seja reduzida a primeira pena aplicada. E a nova sentença poderá nem sair em tempo útil de ser aplicada na temporada atual, pelo que poderá sê-lo apenas em 2023/24.