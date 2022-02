Decisão de Tuchel questionada em Inglaterra: "Mendy é um dos melhores do Mundo. Ridículo"

Técnico alemão decidiu colocar Kepa apenas para o momento das grandes penalidades. Espanhol não defendeu nenhum dos 11 castigos máximos e entregou a Taça da Liga ao Liverpool

Depois de um desempate longo de grandes penalidades, o Chelsea viu o Liverpool conquistar a Taça da Liga, em Wembley. Kepa, que entrou só para os penáltis, falhou e a decisão de Tuchel em chamar o espanhol foi questionada por Jamie Redknapp.

"Nem sequer ficou perto de defender uma grande penalidade. Todos concordamos que qualquer jogador pode falhar um penálti, mas isto não faz sentido para mim. Ele não é assim tão bom", referiu, no final do jogo, numa troca de argumentos com Jamie Carragher.

O comentador está contra a ideia de substituições na baliza antes das grandes penalidades, até porque, segundo o próprio, Mendy, o titular, está, neste momento, num nível superior.

"Espero que isto enterre a ideia de colocar guarda-redes apenas para a disputa de penáltis. Mendy é um dos melhores guarda-redes do mundo e, em vez disso, colocou o Kepa. Ridículo", concluiu.