Decisão de Mbappé suspende interesse do Real Madrid em Kane

Após ter tomado conhecimento da decisão do avançado francês em não acionar o ano adicional (até 2025) previsto na sua recente renovação de contrato, o Real Madrid terá suspendido o interesse no goleador inglês, planeando avançar para um acordo com Mbappé no próximo mercado de inverno, com vista a 2024.

Na sequência da carta enviada por Kylian Mbappé ao PSG, em que o avançado confirmou formalmente a decisão de não acionar o ano adicional (até 2025) previsto na sua recente renovação de contrato, em maio de 2022, o Real Madrid suspendeu o interesse em Harry Kane.

A informação chega do jornal Marca, que explica que o emblema merengue reagiu à decisão do internacional francês, de 24 anos, com naturalidade, apesar de ter congelado todas as operações que não sejam a de Joselu, que deverá assinar contrato nos próximos dias, deixando o despromovido Espanhol.

Quanto a Mbappé, os planos do Real Madrid não mudam. Tal como anteriormente, a ideia do clube passa por assegurar os seus serviços a custo zero em 2024, prevendo chegar a acordo com o avançado durante o próximo mercado de inverno.

Já em Inglaterra, a imprensa assegura que o Manchester United, em vias de ser adquirido por um grupo de investimento catari, também está de olho em Mbappé, apesar de o desejo do gaulês ser uma mudança para os espanhóis.

De qualquer forma e apesar de em França apontarem que o PSG não pretende perder o jogador a custo zero, preferindo vendê-lo neste mercado, o próprio Mbappé já reiterou publicamente por diversas vezes que vai representar o campeão francês na próxima época, cumprindo o seu contrato até final.

Leia também Internacional Reforçou Benfica junto de Di María e agora vende azeitonas Andrés Díaz reforçou os encarnados juntamente com o internacional argentino, em 2007, mas não desfrutou de sucesso e regressou ao país-natal. Após o final de carreira, ingressou no mundo do agenciamento de jogadores e abraçou o negócio de produção e venda de azeitonas, com o irmão.