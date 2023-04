Decidiu o clássico contra o Real, mas dizem que não tem lugar no próximo plantel do Barcelona

Frank Kessié pode ser o grande sacrificado caso se confirmem as chegadas de Gundogan e Messi a Camp Nou

Titular em muitas ocasiões e herói no clássico contra o Real Madrid, referente ao campeonato espanhol, Frank Kessié não tem, de todo, lugar garantido no próximo plantel do Barcelona.

Como escreve o AS, apesar de ter a confiança da equipa técnica e de Xavi, particularmente, o médio terá mesmo de sair caso o Barcelona consiga as contratações de Gudogan e de Lionel Messi, os dois nomes mais badalados pela comunicação social espanhola.

Leia também Ténis Zverev arrasa Medvedev após derrota: "É um dos tenistas mais sujos do mundo" Tenista alemão foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1000 de Monte Carlo, ao fim de uma partida marcada por várias atitudes polémicas por parte do adversário russo.

A venda do antigo jogador do Milan seria sempre uma boa notícia para as finanças do Barcelona e uma necessidade tendo em conta as obrigações do fair-play financeiro. Por ter crédito no futebol italiano, os catalães podiam sempre garantir uma verba significativa, a rondar os 30 milhões de euros.

Depois de chegar no último verão ao Barcelona como jogador livre, Frank Kessié leva 35 jogos, três golos e três assistências com a camisola dos catalães. Tem contrato até ao final da temporada 2025/2026.