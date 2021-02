De volta ao Brasileirão após frustração no Mundial, Palmeiras vence o Fortaleza

Equipa do português Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0, este domingo, no regresso ao campeonato brasileiro após a frustração no Mundial de clubes

Depois de frustrar os adeptos com um 4º lugar no Mundial de Clubes, o Palmeiras regressou este domingo ao campeonato brasileiro com uma vitória. A equipa do técnico português Abel Ferreira venceu o Fortaleza por 3-0 no Allianz Parque, em São Paulo.

Os golos do jogo foram marcados ainda no primeiro tempo, por Gustavo Scarpa (19'), Lucas Lima (25') e Breno Lopes (37'). Com o resultado, o Verdão soma 56 pontos e ocupa o 6º posto na competição - e já não tem mais hipótese de título.

Com a classificação paraa Taça Libertadores deste ano já garantida, a equipa agora cumpre as últimas jornadas face ao Coritiba, São Paulo, Atlético-GO e Atlético-MG. A época 2020 será encerrada, enfim, com a decisão da Taça do Brasil contra o Grémio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.