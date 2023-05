De Sciglio foi operado e desfalca a Juventus por vários meses

Defesa sofreu uma grave lesão na semana passada.

O defesa Mattia De Sciglio, da Juventus, foi operado ao joelho direito, após sofrer uma lesão grave na passada semana, anunciou esta terça-feira o clube italiano, que não indicou o tempo de paragem.

"Na manhã desta terça-feira, Mattia De Sciglio foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação, realizada na clínica Toniolo, em Bolonha, pelo Prof. Zaffagnini, do Instituto Ortopédico Rizzoli, na presença do médico do clube Juventus, Dr. Freschi, foi um sucesso", escreveu a Juventus no site oficial.

A atual segunda colocada da Serie A adiantou que o lateral, que saiu lesionado na vitória caseira com o Lecce (2-1), "iniciará o trabalho de reabilitação nos próximos dias".

Na presente época, o internacional transalpino, de 30 anos, realizou um total de 25 encontros oficiais e deve agora desfalcar a Juventus durante vários meses.