"De salvador a problema": o que se diz em Espanha sobre Raúl de Tomás

Raúl de Tomás trocou o Benfica pelo Espanhol em janeiro e começou a faturar rapidamente, mas a paragem motivada pela pandemia quebrou o ritmo e o cenário mudou de figura. Agora na segunda divisão, o clube de Barcelona tem um problema para resolver.

O início foi de sonho, mas agora o cenário é outro. Raúl de Tomás chegou ao Espanhol em janeiro após uma primeira metade da época em que não feliz no Benfica. Custou 20 milhões de euros, chegou e começou logo a marcar, ajudando uma equipa em apuros a começar a respirar melhor.

No entanto, a paragem motivada pela pandemia quebrou o ritmo do jogador espanhol e a época terminou sem golos e com a descida de divisão carimbada. Agora, no segundo escalão e com um jogador que recebe um salário muito elevado, comparativamente com o restante plantel, o emblema de Barcelona tem um grande problema em mãos.

O Mundo Deposrtivo diz que Raúl de Tomás começou por ser um "salvador", mas agora é um "problema". Com contrato até junho de 2026 e uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros, com a agravante da crise que a pandemia provocou no futebol mundial, será difícil conseguir um bom encaixe pelo ponta de lança.

O jornal da Catalunha refere que a solução pode ser um empréstimo de uma temporada, sendo que o clube que o receber terá de pagar o salário na totalidade.