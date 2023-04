De saída do Olympiacos, James pode reforçar Botafogo

É expectável que James seja contado em breve no sentido de aferir a sua vontade de ser treinado por Luís Castro no clube do Rio de Janeiro.

Livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia, James Rodríguez volta a ser associado ao Botafogo. Segundo a imprensa brasileiria, o ex-FC Porto é admirado pelo proprietário do clube brasileiro, John Textor, que veria com bons olhos a chegada do internacional colombiano.

Segundo o Globoesporte, é expectável que James seja contado em breve no sentido de aferir a sua vontade de ser treinado por Luís Castro no clube do Rio de Janeiro.