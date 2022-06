De saída da seleção após o Mundial'2022? Neymar terá oferecido camisola 10 a Rodrygo

Foi o próprio Rodrygo, avançado do Real Madrid e da seleção brasileira, que revelou a conversa que teve com Neymar. O jogador do PSG estará a pensar deixar a canarinha após o Mundial'2022.

Neymar estará a pensar deixar a seleção brasileira depois do Mundial do Catar, que termina em dezembro, e já ofereceu a camisola número 10 a Rodrygo. O avançado do Real Madrid confidenciou, em conversa no podcast "Podpah", o que falou com o jogador do PSG.

"O Neymar disse-me: 'Vou sair da seleção e a camisola 10 é tua'. Eu nem sabia o que lhe dizer. Fiquei envergonhado, ri-me, não sabia o que dizer. Então disse que ele tem de jogar mais algum tempo, que eu não queria fica já com o número 10... ele riu-se", revelou o jovem extremo.