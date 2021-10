De regresso aos treinos, Sergio Ramos tem possível estreia já em vista

Internacional espanhol deve voltar a trabalhar com a equipa nesta terça-feira

Foi um dos principais reforços do milionário PSG, mas ainda procura os primeiros minutos com a camisola parisiense. Minutos que podem chegar para Sergio Ramos já no final desta semana, no encontro com o Lille.

Segundo o Le Parisien, o internacional espanhol deve já trabalhar com o resto da equipa no treino desta terça-feira. Uma boa notícia que poderá significar, pelo menos, a chamada do jogador para o encontro diante do campeão em título Lille.

Sergio Ramos, de 35 anos, não joga qualquer minuto desde cinco de maio, ainda com a camisola do Real Madrid, diante do Chelsea, em encontro da Liga dos Campeões.