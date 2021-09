De regresso à Bundesliga, Bayern aplica goleada das antigas ao Bochum

Triunfo caseiro por 7-0 para o adversário do Benfica na Liga dos Campeões

Já se sabia que a tarefa do Bochum não seria fácil no Allianz Arena. O que talvez não se esperasse era que o Bayern regressasse à Bundesliga com uma vitória por 7-0!

Diante de um dos últimos do campeonato, os bávaros não tiveram qualquer dificuldade em arrasar. Sané, Kimmich e Gnabry marcaram na primeira parte, Lewandowski, novamente Kimmich e Choupo-Moting fizeram o gosto ao pé após o intervalo. Pelo meio, um autogolo de Lampropoulos a ditar o resultado final.

Com este resultado, a equipa de Nagelsmann, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, lidera de forma provisória a Bundesliga, com quatro vitórias e um empate.