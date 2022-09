De refugiado a promessa australiana: Newcastle apresenta reforço

Garang Kuol tem apenas 18 anos e já é internacional A pela Austrália.

O mercado está fechado, mas o Newcastle já vai preparando o futuro. Esta sexta-feira, o clube inglês anunciou a contração de Garang Kuol. Trata-se de um jovem avançado de 18 anos, que recentemente se estreou na principal seleção australiana e alinhava no Central Coast.

Kuol tem raízes no Sudão do Sul, nasceu no Egito e mudou-se depois para a Austrália com a família, na condição de refugiado. "É inacreditável. Como jovem na Austrália, a Premier Lague é o que todos desejam, mas ninguém pensa, na realidade, que vai atingir esse patamar. Ser um dessas pessoas [que conseguiram], estar na posição em que estou, é incrível", afirmou a promessa.

"É um jovem jogador com um enorme potencial. Demonstra onde o clube quer ir ao assinar com jovens e tentar desenvolvê-los para serem jogadores de Premier League no futuro", comentou, por seu lado, o treinador Eddie Howe.