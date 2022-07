De Ligt quer ir para o Bayern de Munique, garante Kahn

Conselheiro da administração dos bávaros garantiu que o central neerlandês quer jogar na Bundesliga

Matthijs de Ligt é um dos alvos do Bayern de Munique para 2022/2023 e, de acordo com as palavras de Oliver Kahn, o negócio tem pernas para andar. O atual dirigente dos bávaros garantiu que o central quer jogar na Allianz Arena.

"Tivemos conversações por Matthijs de Ligt e posso confirmar que o jogador quer vir para o Bayern. Vamos ter mais reuniões e depois veremos como corre", afirmou, em declarações à imprensa.

Recorde-se que o defesa tem contrato com a Juventus até 2024, tendo custado, há três anos, 85 milhões e meio à vecchia signora.