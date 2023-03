De Laurentiis e a saída de Kvaratskhelia: "Em vez de falarem do espetáculo do futebol, falam do dinheiro"

De Laurentiis e a eventual saída de Kvaratskhelia do Nápoles: "Em vez de falarem do espetáculo do futebol, falam do dinheiro"

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, desmentiu esta sexta-feira as informações que dão como certo a vontade dos Azzurri em renovar com o jogador georgiano.

A fazer uma época excecional ao serviço do Nápoles, Kvarastkhelia vai somando pretendentes. Nos últimos dias, vários são os rumores que indicam a vontade dos napolitanos em renovar o contrato do jogador georgiano, algo que, o presidente do clube, já desmentiu.

Em declarações ao "Corriere Azzurro", espaço dedicado às informações do universo Nápoles, De Laurentiis deixou claro: "Ele tem contrato de cinco anos com o Nápoles, pelo que não precisa de uma renovação. Os jornalistas querem sempre falar de coisas vulgares, como o dinheiro, em vez do que é o espetáculo deste desporto" defendeu.

Esta temporada, o extremo de 22 anos, soma 14 golos e 16 assistências pelo conjunto de Spalletti. Apontado ao Real Madrid, PSG e a inúmeros colossos europeus, o futuro de Kvara, estará nas mãos do presidente napolitano.