De Laurentiis avisa: "O Nápoles não vai vender para já, vamos reforçar o plantel"

Presidente do Nápoles diz, sobre o futuro treinador, que analisa 40 perfis

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, abordou esta quarta-feira assuntos prementes da vida do clube, nomeadamente a sucessão de Spalletti no comando técnico e as mexidas no plantel campeão de Itália.

"A minha lista de perfis para treinador aumentou de vinte para quarenta nomes, nos quais será avaliada a disponibilidade e a capacidade de serem introduzidos no nosso 4-3-3 e na cultura napolitana. Italiano [Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina] é um excelente treinador, mas está ocupado e não me parece correto romper o equilíbrio com um clube amigo, com o qual partilho as mesmas batalhas. Se ele rompesse com a Fiorentina, talvez eu considerasse a hipótese. É claro que nem toda a gente que considero é livre, em todo o caso, vir para o Nápoles não é uma obrigação, mas um prazer. Tenho uma relação existente e amigável com aqueles que anteriormente dirigiram a equipa, mas não seria bom recordar nenhum deles. Mas nunca se deve dizer nunca. Se quisermos dar um prazo, diria até 27 de junho, até porque os nossos contratos demoram tempo e há uma questão de química que pode ou não ser desencadeada; a partir desse momento, haverá dezasseis dias para calibrar a organização", atirou.

Quanto ao plantel, enfatizou: "Giuntoli tem contrato até 2024, não preciso de um diretor desportivo porque existe uma equipa de gestão. Não vamos vender nenhum jogador para já, no máximo vamos reforçar-nos. Vamos ter de ver até que ponto os outros se reforçam. Temos de tentar reforçarmo-nos para a Europa."