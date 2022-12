De La Fuente assume comando da Espanha: "Ninguém tem as portas fechadas"

Declarações de Luis de la Fuente, novo selecionador espanhol, em conferência de imprensa.

Sucessão de Luis Enrique: "Eu quero agradecer sinceramente à RFEF [Federação espanhola de futebol] por toda a confiança que depositaram em mim para continuar a fazer o meu trabalho. Quero algum reconhecimento ao mérito de Luis Enrique, trato-o de uma forma muito próxima. Luis Enrique e eu já trocámos mensagens quando o Mundial acabou e ele deu-me os parabéns pelo cargo, temos uma relação excelente".

Mudanças na próxima convocatória? "Ninguém tem as portas da seleção fechadas, pelo contrário, todos são prováveis de serem convocados. O que não é negociável é o projeto. Vou tentar introduzir pequenas nuances para melhorar o grande trabalho que já tem sido feito no futebol espanhol. Não fecho a porta a nada e estou disposto a mudar de ideias, porque o futebol está em constante evolução".

Currículo: "Fui um jogador profissional durante 15 anos, 13 deles na primeira divisão. Já ganhei títulos, estou na Federação há 10 anos e já treinei na maioria das divisões, exceto na primeira divisão. Com toda a humildade, se existe alguém que conhece o futuro do futebol espanhol, sou eu, daí ser eu a tomar as rédeas da equipa nacional".