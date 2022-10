De Jong recorda novela de verão: "A pressão chegou dos jornais, do presidente..."

Declarações de Frenkie de Jong, médio neerlandês que foi alvo de cobiça por parte do Manchester United durante o verão, acabando por ficar no Barcelona, em conferência de imprensa de antevisão ao El Clásico com o Real Madrid, relativo à nona jornada da LaLiga e que está marcado para domingo, às 15h15.

Novela de verão: "Eu estava tranquilo. Decidi em maio que queria ficar. A minha opinião nunca mudou durante todo este período. Fiquei tranquilo, mas sabia que a pressão ia começar a chegar, dos jornais, do presidente... De todos os lados, no fundo. Mas eu queria ficar no Barcelona, por isso nunca me deixei afetar".

Não tem sido um titular regular... "Não falamos muito com Xavi, e só quando falamos é de futebol. Sabia que iria jogar menos minutos no início da temporada. Quero voltar a ser titular. Contra o Bayern não fui titular mas espero sê-lo contra o Real Madrid. Talvez ele [Xavi] já tenha decidido, mas só saberemos no dia do jogo".

Modric: "Eles têm jogadores fortes no meio campo. Contam com Modric, quantos anos tem? 35, 36 ou 37? [37] Que oferece? Continua a ser um dos melhores médios do mundo. Encanta-me vê-lo jogar".

Apuramento para os oitavos da Champions é já uma miragem... "Claro que estamos dececionados com o jogo com o Inter, mas temos de mudar o nosso estado anímico e centrarmo-nos no El Clásico. Temos de mostrar que ainda somos uma boa equipa".