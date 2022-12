De Jong já não está à venda: "Foi um momento de mercado que passou"

Declarações de Jordi Cruyff, diretor desportivo do Barcelona, em entrevista ao jornal Sport.

Frenkie de Jong ainda está à venda? "Atualmente já não se fala disso. No futebol há momentos e às vezes estes não são definidos apenas por questões de futebol. Temos a situação do fair-play... Nem toda a gente entende como funciona, mas acontecem mudanças todas as semanas e há decisões e situações que não dizem respeito apenas ao futebol. Mas o tempo passou e ele está com um protagonismo importante".

O que mudou desde o verão? "Houve essa possibilidade [de vender De Jong] porque as equipas boas querem sempre os jogadores bons. É assim que funciona. A realidade é que ele está aqui e está a ter um papel importante".

Assunto arrumado, portanto... "Frenkie ficou e é um jogador querido. Esperamos muito dele, porque tem muito talento e é um jogador um pouco diferente. [A intenção de o vender no verão] Foi um momento de mercado e acontece com todos, não só com Frenkie. Há um fair-play e as consequências de não o cumprir são enormes. Há cálculos que não tem nada a ver com o relvado. O fair-play obriga-te a tomar decisões".