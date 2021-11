De Jong entusiasmado com chegada de Xavi: "Podemos fazer algo especial"

Médio holandês de regresso à Catalunha e com expetativas altas

Com a janela de seleções, Frenkie De Jong ainda não teve tempo de trabalhar com o resto da equipa sob as ordens do novo treinador do Barcelona, Xavi. O médio holandês está, ainda assim, ansioso por uma etapa que espera repleta de sucessos.

"E agora, voltar a Barcelona. Tenho a certeza que podemos conseguir algo de especial com Xavi. Temos muita qualidade e os jogadores estão a regressar de lesões. Regressarei com alegria após esta qualificação da minha seleção", afirmou o internacional holandês, que ajudou os Países Baixos a garantirem um lugar no Catar.

De regresso a Camp Nou, Frenkie De Jong terá, a partir dos próximos dias, que convencer Xavi que merece um lugar importante no novo Barcelona. No meio-campo, a zona do agora treinador, há ainda Busquets e os jovens Gavi, Nico e Pedri.