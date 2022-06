De Jong e o futuro: "Manchester United? Estou no maior clube do mundo"

Médio do Barcelona está a ser associado ao Manchester United.

Frenkie De Jong tem sido um dos nomes apontados à saída do Barcelona e com destino a Manchester, para reforçar os red devils. Mas o médio diz que se sente bem no "melhor clube do mundo" e não quis aprofundar o assunto quando questionado sobre os rumores que o ligar à equipa orientada por Eik ten Hag, com quem trabalhou no Ajax.

"Fico lisonjeado por haver equipas interessadas em mim, mas neste momento estou no maior clube do mundo e sinto-me bem. Por isso, não tenho notícias", adiantou após o Países Baixos-País de Gales (3-2), da Liga das Nações, na noite de ontem.

O médio neerlandês tem contrato com o Barça até 2026.