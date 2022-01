De Jong e a vitória moral no clássico: "Deu-me pena quando ouvi dizer que estavam orgulhosos"

Médio internacional neerlandês com críticas para a própria direção e não só

Frenkie De Jong não poupou os responsáveis do próprio clube depois de decidir o encontro diante do Alavés. O médio criticou a postura da direção, que elogiou a exibição da equipa blaugrana diante do Real Madrid, apesar da derrota e consequente eliminação.

"Deu-me pena quando ouvi dizer que estavam orgulhosos. Nós jogámos mal e isso não pode ser", referiu, à Movistar, logo após o final da partida com o Alavés.

De Jong criticou ainda quem o possa elogiar apenas pelo facto de marcar golos. Para o centrocampista, o futebol não se esgota no momento do festejo.

"Agora marquei um golo e vão dizer que joguei bem. Muita gente não vê os meus jogos bem. Tenho muito a melhorar mas também não sou um desastre", explicou.