De Jong diz que foi pressionado a sair pelo presidente do Barcelona

De Jong, médio do Barcelona

Muito se especulou em relação ao futuro de Frenkie de Jong na janela de mercado de verão. Mas o médio continuou na Catalunha, apesar de todas as "pressões".

No mercado de transferências de verão, o Barcelona tentou vender Frenkie de Jong. Manchester United, Chelsea, Juventus e outros grandes da Europa foram associados ao médio, mas a verdade é que o neerlandês acabou por ficar em Camp Nou. E essa foi a sua vontade desde maio, embora tenha sido pressionado pelo presidente Joan Laporta a sair. Quem o diz é o próprio De Jong.

"Eu estava calmo. Decidi, em maio, que queria ficar no Barcelona. A minha opinião nunca mudou durante todo o tempo desde aí. Continuei calmo, mas todos sabemos o que se passou. A pressão começou a vir... dos jornais, do presidente... de todo o lado, na verdade. Mas eu queria ficar, isso nunca me desconcentrou", revelou numa entrevista ao canal televisivo dos Países Baixos Ziggo Sport.

