De Jong: depois da novela de verão, mas um interessado em Inglaterra

De Jong com a camisola do Barcelona

Médio do Barcelona é apontado ao Liverpool, que tem tido muitos problemas no meio-campo.

Frenkie de Jong, médio neerlandês do Barcelona, está a ser seguido com atenção pelo Liverpool, avança esta segunda-feira o diário espanhol "Sport". O clube inglês tem sofrido com as baixas, por motivos físicos, no meio-campo e pode, segundo a informação, avançar para um negócio já no mercado de janeiro.

A hipotética contratação do jogador de 25 anos, que esteve na órbita do Manchester United recentemente, pode igualmente enquadrar-se numa renovação do setor intermediário dos reds, tendo em conta que Naby Keita, Oxlade Chamberlain e James Milner estão em final de contrato e não há, por enquanto, qualquer novidade no que toca a um possível prolongamento do vínculo.

De Jong cumpre a quarta temporada em Camp Nou e na atual marcou um golo em 11 jogos.