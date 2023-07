De Jong a fazer o caminho inverso de Gundogan? Em Inglaterra dizem ser possível

Médio pode custar mais de 100 milhões aos citizens, que já compraram Kovacic

O Barcelona já contratou Gundogan para a temporada 2023/2024, mas a comunicação social inglesa dá a entender que há um médio que pode fazer o caminho inverso e jogar no Manchester City: Frenkie de Jong.

De acordo com o The Sun, os citizens estão muito interessados no médio que esteve no radar do Manchester United. De Jong poderá custar pouco mais de 100 milhões de euros.

Para além de contratação de Kovacic ao Chelsea, o Manchester City tem sido ligado a outros nomes para o meio campo, como Jude Bellingham, que já reforçou o Real Madrid, e Declan Rice, que deve ingressar no Arsenal.