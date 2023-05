De Gea, um frango e derrota do Manchester United e luta pela Champions aquece

O recordista de títulos em Inglaterra (20) continua no quarto posto com 63 pontos, menos dois que o Newcastle, terceiro, mais um que o Liverpool, quinto, e mais seis que o Tottenham, sexto.

O Manchester United somou a segunda derrota seguida na Liga inglesa de futebol, desta vez no campo do West Ham, por 1-0, com uma traição de De Gea, e falhou novamente a subida ao terceiro lugar.

Na 35.ª jornada, o capitão Bruno Fernandes foi titular nos red devils, enquanto Diogo Dalot entrou apenas nos minutos finais, numa partida decidida pelo golo do argelino Benrahma, aos 27 minutos, num remate de longe que resultou num frango do guarda-redes espanhol De Gea.

Com este desaire em Londres, e depois da derrota em Brighton (1-0), o Manchester United desperdiçou a oportunidade de entrar na reta final da Premier League com a Champions praticamente garantida e terá agora que continuar a medir forças com Newcastle, Liverpool e ate Tottenham.

O recordista de títulos em Inglaterra (20) continua no quarto posto com 63 pontos, menos dois que o Newcastle, terceiro, mais um que o Liverpool, quinto, e mais seis que o Tottenham, sexto.

Tal como discussão do título entre Manchester City e Arsenal (separados por um ponto), a luta pela Champions promete aquecer as últimas rondas da Premier League, enquanto o West Ham deu hoje um passo muito importante rumo à permanência.

Com este triunfo, que pôs fim a uma série de três derrotas consecutivas, os hammers subiram ao 15.º posto, com 37 pontos, mas sobretudo ficaram sete acima da zona de despromoção.