"De Gea respondeu bem às críticas? Nós também falhámos com ele..."

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Brighton-Manchester United (0-1 após desempate por grandes penalidades), em jogo das meias-finais da Taça de Inglaterra.

Vitória: "Foi um jogo difícil e uma grande batalha, especialmente para os adeptos em casa. Foi uma grande final. No final, os penáltis também foram bem batidos. Foi muito renhido e, claro, estou muito contente com a exibição da equipa. Os jogadores foram muito determinados e dominaram desde o primeiro momento, só tínhamos uma coisa em mente: tínhamos de vencer este jogo. Por isso, o comprometimento foi muito alto".

Passagem surge após a eliminação na Liga Europa: "Se as críticas foram justificadas na quinta-feira, hoje os rapazes merecem elogios e crédito, porque recuperaram mais uma vez e mostraram caráter. O que temos de aprender e que será o próximo passo, é que se temos um contratempo, temos de dar a resposta no mesmo jogo, manter a calma e dar luta nesse jogo. Temos de lidar com percalços e podemos fazer isso melhor, mas entre os dois jogos estivemos muito bem e já não é a primeira vez que isso acontece".

Praticaram os penáltis? "Claro, temos praticado penáltis durante toda a época. Já tivemos penáltis na Premier League e, quando aconteceram, nós marcámos. Faz parte do futebol profissional, especialmente no futebol inglês, que tem tantas Taças, que são muito importantes para nós. Queremos vencer todos os jogos e, quando não podemos decidi-los no tempo regulamentar ou no prolongamento, os penáltis são decisivos e nós estivemos muito bem. Todos os penáltis foram brilhantes".

De Gea foi muito criticado pela derrota com o Sevilha, mas respondeu bem: "Eu penso que ele fez duas defesas brilhantes, é um guarda-redes de classe mundial. Na quinta-feira, ele teve um dia muito mau e isso doeu. Isso acontece sempre quando és guarda-redes e cometes erros, és penalizado, mas não significa que tenhamos de nos ir abaixo. Nós, enquanto equipa, também falhámos com ele, porque não demos luta na quinta-feira".

Vai defrontar o Manchester City na final: "Já provámos que os conseguimos vencer, mas teremos de fazer um jogo perfeito. Esse foi o jogo mais perfeito que fizemos esta temporada e teremos de o repetir. Sabemos, que primeiro que tudo, temos de nos focar nos diferentes jogos que vamos ter, para ficarmos no top-4 e qualificarmo-nos para a Liga dos Campeões da próxima temporada".