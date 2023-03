De Gea rejeita primeira proposta de renovação do Manchester United

O jornal The Athletic garante que as negociações entre o guarda-redes e os red devils prosseguem.

O jornal The Athletic avança esta quarta-feira que David de Gea rejeitou a primeira proposta de renovação de contrato apresentada pelo Manchester United.

Aos 32 anos, o guarda-redes espanhol atravessa a 12.ª temporada consecutiva nos red devils e, com o vínculo atual a expirar no próximo verão, a mesma fonte assegura que as negociações prosseguem.

De acordo com a imprensa britânica, De Gea aufere mais de 426 mil euros semanais, valores que terão de ser reduzidos para a chegada a um novo acordo. Ainda assim, a primeira oferta do United terá ficado aquém das pretensões do guardião, que já disse no passado que pretende acabar a carreira no clube inglês.

Na presente época, De Gea soma 42 partidas disputadas pelo Manchester United, sendo o titular indiscutível na baliza para o treinador Erik ten Hag.