"De Gea perguntou-me se era melhor do que Neuer. Disse-lhe que não"

De Gea, guarda-redes do Manchester United

Bastian Schweinsteiger lembra curioso episódio com o guarda-redes espanhol.

David de Gea está há largas temporadas na alta roda do futebol europeu, cotando-se como um dos guarda-redes de referência no atual panorama futebolístico. Ele e, por exemplo, Manuel Neuer, alemão que brilha a grande altura na baliza do Bayern e por quem o espanhol, imagine-se, chegou a ter uma espécie de fixação.

A história é contada por Bastian Schweinsteiger, que foi companheiro de equipa do guardião em Old Trafford. "Quando cheguei, de Gea perguntou-me: 'Sou melhor do que Neuer?' Eu respondi-lhe: 'Não, não és. É um nível diferente'", contou o antigo internacional germânico à '"BC Radio 5 Live".

"Ele estava furioso, mas expliquei-lhe os motivos. Cada vez que fazia um bom jogo, perguntava-me de novo e eu respondia-lhe que ainda não estava a esse nível", continuou o ex-jogador do Bayern

De Gea recuperou esta época a titularidade no United, depois de na anterior ter chegado a ser suplente de Dean Henderson. Já Bastian Schweinsteiger terminou a carreira em 2019, ao serviço do Chicago Fire, dos Estados Unidos.