"De Gea? O Manchester United está a pensar no custo de o substituir..."

Kasper Schmeichel elogiou a longevidade do guarda-redes espanhol nos red devils e acredita que ambas as partes vão chegar a acordo para renovar contrato.

Nas fileiras de Old Trafford desde 2011, David De Gea termina contrato no final da presente temporada, mas Kasper Schmeichel acredita que o guarda-redes, de 32 anos, não vai a lado nenhum no próximo verão.

"Com De Gea, o Manchester United tem um guarda-redes incrível e um empregado incrível para o clube. Estar 11 ou 12 anos em qualquer clube é algo difícil. Creio que o United está a pensar no custo de o substituir. Isso iria custar-lhes mais de 60 milhões de libras [68 milhões de euros] e eles já têm um guarda-redes de primeira classe que, ao que parece, quer ficar, por isso acredito que vão chegar a algum tipo de acordo com ele", considerou o guardião dinamarquês, que representa o Nice, em direto para a Sky Sports.

Em 2022/23, De Gea tem sido o titular intocável da baliza dos red devils, somando 51 partidas disputadas até ao momento, nas quais sofreu um total de 55 golos.