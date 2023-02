De Gea igualou recorde de Schmeichel e recebeu camisola especial

Guarda-redes completou 181 jogos sem golos sofridos pelo Manchester United após a vitória na final da Taça da Liga inglesa, frente ao Newcastle (2-0).

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, conquistou no domingo a Taça da Liga inglesa, após vitória por 2-0 na final frente ao Newcastle.

David De Gea, titular na baliza dos red devils, completou 181 jogos sem golos sofridos pela equipa, igualando o recorde de Peter Schmeichel e, na viagem de volta a Manchester, recebeu uma camisola comemorativa por parte de Erik ten Hag.

