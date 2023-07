De Gea colocado na órbita de colosso europeu

Espanhol está livre no mercado depois de terminar o contrato com o Manchester United

David De Gea pode passar a ser a alternativa a Manuel Neuer no Bayern de Munique. A possibilidade é avançada pela comunicação social alemã, esta quarta-feira.

De acordo com o Bild, os bávaros pensam no internacional espanhol para ocupar a vaga que deixará de ser de Sommer, uma vez que o suíço está a caminho do futebol italiano e do Inter de Milão.

Recorde-se que David Raya, também guarda-redes espanhol, foi associado ao Bayern de Munique nos últimos dias.