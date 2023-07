De Gea anuncia adeus a Old Trafford: "Momento para novo desafio"

Guardião espanhol abandona Manchester United ao fim de 12 temporadas

David de Gea vai mesmo deixar o Manchester United. O guardião espanhol confirmou a saída nas redes sociais.

"Queria apenas enviar esta mensagem de despedida a todos os adeptos do Manchester United. Gostaria de expressar a minha inabalável gratidão e apreço pelo carinho dos últimos 12 anos. Conseguimos muito desde que o meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube. Senti um orgulho incrível sempre que vesti esta camisola. Poder liderar a equipa, representar esta instituição, o maior clube do mundo, foi uma honra que só alguns futebolistas sortudos tiveram. Foi um período inesquecível e de sucesso desde que aqui cheguei. Desde que saí de Madrid, ainda jovem, não pensei que conseguíssemos o que conseguimos juntos. Agora, é o momento certo para enfrentar um novo desafio, para me esforçar novamente num novo ambiente. Manchester estará sempre no meu coração, Manchester formou-me", escreveu o guardião.

David de Gea, que terminou contrato com o Manchester United no passado mês de junho, passou 12 anos em Old Trafford. Fez, ao serviço dos red devils, quase 550 jogos.

O Manchester United deve, agora, contratar Onana para o posto de guarda-redes. De acordo com La Gazzetta dello Sport, os red devils deverão pagar pouco mais de 50 milhões de euros pelo camaronês, que passou apenas uma temporada em Itália e no Inter de Milão.

