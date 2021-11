De Bruyne vai falhar dois jogos do Manchester City por estar infetado com covid-19

De Bruyne falhará as partidas frente ao Everton, para o campeonato, e PSG, para a Liga dos Campeões.

Kevin de Bruyne está infetado com covid-19 e vai falhar os dois próximos jogos do Manchester City. Pep Guardiola revelou, esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Everton, que o belga vai cumprir um período de isolamento de dez dias.

Recorde-se que o jogador esteve concentrado com a seleção da Bélgica nas duas últimas semanas.

"O Kevin teve um teste positivo à covid-19 na Bélgica e vai ficar em isolamento durante 10 dias. Assim que seja possível, ele vai voltar. Não nos preocupamos com a ausência dele. O ser humano é mais importante. Temos de ajudá-lo e fazer tudo para que corra tudo bem enquanto ele estiver em isolamento", afirmou Pep Guardiola, que acrescentou que o futebolista está vacinado contra a covid-19 e que, para já, tem apenas alguns sintomas ligeiros.