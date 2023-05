De Bruyne mandou Guardiola calar-se e o técnico reagiu: "Adoro"

Reação do belga tornou-se viral. Técnico lembra que o jogador grita muitas vezes nos treinos

Kevin de Bruyne protagonizou um momento viral com Pep Guardiola, durante a segunda mão da meia-final da Champions, entre Manchester City e Real Madrid (4-0). O médio belga mandou o treinador calar-se e o técnico não ficou chateado, bem pelo contrário.

"Adoro a reação do Kevin [De Bruyne]. Gritamos um com o outro e eu adoro isso. Nos jogos é um pouco monótono e eu gosto desta energia. Vocês não veem, mas quantas vezes ele grita comigo nos treinos...", atirou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chelsea, marcado para este domingo (16h00).

Recorde-se que Thierry Henry afirmou que Kevin De Bruyne está a passar "por uma fase complicada", não querendo revelar o motivo.