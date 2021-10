De Bruyne: "Itália e França têm 22 grandes jogadores, nós somos apenas a Bélgica"

Médio queixou-se de falta de profundidade de plantel

Figura principal de uma das gerações de ouro do futebol belga, Kevin de Bruyne destacou as diferenças entre a seleção dos diabos vermelhos e Itália e Espanha. No final da participação na Liga das Nações, e depois de duas derrotas na final-four, o médio queixou-se da falta de profundidade.

"Com todo o respeito, nós somos apenas a Bélgica. Somos uma nova geração e hoje sentimos falta de jogadores importantes como Hazard e Lukaku. Temos que ser realistas com o que temos. Itália e França têm 22 grandes jogadores tops, nós não", afirmou, no final do encontro com o atual campeão da Europa.

Recorde-se que a Bélgica e a sua geração recheada de craques continuam sem vencer um título importante. O melhor resultado de De Bruyne e companhia foi conquistado na Rússia, em 2018, com o terceiro lugar final no Campeonato do Mundo.