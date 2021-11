De Bruyne: "Guardiola esquece-se, por vezes, de nos dizer quem vai jogar"

Belga revelou, em conversa num podcast, um "lapso" (pouco frequente) do treinador espanhol antes da entrada em campo do City

Conhecido pela forma intensa como orienta os jogadores antes e durante os jogos, o ímpeto de Guardiola é de tal forma alto que, revelou Kevin de Bruyne, nem sempre se recorda de... elencar o onze inicial do Manchester City nas reuniões preparatórias.

"Temos sempre uma reunião antes dos jogos e o Guardiola diz 'vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos embora!' e, então, nós perguntamos: 'Então Pep, quem vai jogar?'. Às vezes, esquece-se [de dizer]. Para ele ganhar é importante, mas a sua filosofia é ainda mais importante", afirmou o belga, no podcast "MidMid".

Acerca dessa convicção, De Bruyne vincou que o treinador mantém-se, não obstante um eventual resultado desfavorável aos citizens, fiel às próprias ideias, abdicando de alterar a estratégia previamente definida para conseguir bater um adversário.

"Muitas pessoas não entendem isto, mas o Pep prefere perder com os seus princípios do que ganhar com táticas de contra-ataque. Ele gosta de um futebol de ataque [continuado]", referiu o futebolista da equipa do Manchester City.

Os resultados falam por si. O técnico espanhol, em cinco temporadas ao serviço do Manchester ​​​​​​​City, venceu a exigente Premier League em três edições.