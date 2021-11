De Bruyne eleito o melhor "playmaker" de 2021 pela IFFHS, Bruno Fernandes no top-3

Português teve a mesma pontuação de Thomas Muller.

Kevin de Bruyne, jogador do Manchester City, foi eleito o melhor "playmaker" do mundo pela IFFHS, com 160 pontos, pelo segundo ano consecutivo.

O médio belga superou a concorrência de Lionel Messi (que havia recebido a distinção em quatro anos - 2015, 2016, 2017 e 2019), Bruno Fernandes, Thomas Muller e Jorginho.

Confira a lista:

1º Kevin de Bruyne (Manchester City, 160 pontos)

2º Lionel Messi (Barcelona/PSG, 105 pontos)

3º Bruno Fernandes (Manchester United) e Thomas Muller (Bayern), ambos com 15 pontos

5º Jorginho (Chelsea, 10 pontos)