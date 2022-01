De Bruyne brilha e Chelsea fica a 13 pontos do líder e vencedor Manchester City

Golo do médio belga, na segunda parte, fez toda a diferença. Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares, enquanto Rúben Dias foi suplente

Pep Guardiola está cada vez mais perto da sua terceira Premier League. Pelo menos, em relação ao Chelsea, são já 13 pontos de vantagem, depois do jogo grande do Etihad que acabou com vitória citizen, por 1-0.

Num jogo sem muitas oportunidades, mas com domínio da equipa de Guardiola, valeu o grande golo de Kevin de Bruyne, ao minuto 70, num remate de fora da área que juntou precisão e potência.

Com este resultado, o Manchester City aumentou para 13 os pontos de vantagem face ao segundo classificado Chelsea. O Liverpool pode aproveitar para ultrapassar os blues, mas o título já parece mais ou menos entregue.