De aviso para o Benfica: Barcelona desperdiça vantagem de três ao intervalo e empata em Vigo

Xavi ainda não orientou uma equipa que perdeu Ansu Fati e Eric García ao intervalo

O Barcelona voltou a escorregar na Liga Espanhola, desta vez com estrondo. Os catalães perderam uma vantagem de três golos e empataram no terreno do Celta de Vigo, por 3-3.

Nos primeiros 45 minutos, Fati, Busquets e Depay marcaram para os catalães, que, nos segundos 45 minutos, assistiram a um autêntico assalto do Celta, com Nolito e Iago Aspas (em dose dupla) a carimbarem o empate. O segundo golo foi já marcado no sexto minuto de compensação.

Com este resultado, o Barcelona tem já mais empates do que vitórias na atual edição da Liga Espanhola. Os catalães são nonos, depois da quarta jornada consecutiva sem qualquer triunfo.