David Silva, com lesão grave, vai anunciar o adeus ao futebol

Segundo o AS, o jogador já tomou a decisão. Sofreu há dias uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

David Silva, de 37 anos, campeão do mundo e bicampeão europeu pela Espanha, vai anunciar o fim da carreira nos próximos dias, escreve o jornal AS.

O criativo sofreu há dias uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o deixará de fora praticamente toda a temporada. Uma lesão que precisará de intervenção cirúrgica para ser debelada, além de uma recuperação estimada de oito meses, o que precipitou o fim de uma forma indesejada, conta a publicação.

David Silva tinha renovado por mais um ano recentemente com a Real Sociedad, que representa desde 2020.

Antes brilhou no Manchester City, onde conquistou, entre outros títulos, quatro campeonatos. Antes representou Valência, Celta de Vigo e Eibar.