Raya vai reforçar Arsenal por empréstimo com opção de compra

Fotografia: Getty Images via AFP

Guarda-redes do Brentford tem, afinal, mais dois anos de contrato, daí estes moldes. Os gunners vão pagar cerca de três milhões de euros iniciais pela cedência, tendo a opção de contratar o guarda-redes em definitivo no final da época por 31 milhões de euros.

Depois de ter sido noticiado que o Arsenal chegou a um princípio de acordo com David Raya, guarda-redes do Brentford, a Sky Sports avança esta quarta-feira que os gunners também já acertaram a sua contratação junto dos bees.

De acordo com a fonte, o vice-campeão inglês vai receber o guardião espanhol, de 27 anos, por empréstimo com opção de compra, devido a ainda ter mais dois anos de contrato no Brentford, informação que até agora era desconhecida, pensando-se que tivesse apenas mais um.

Desta forma, os gunners vão começar por pagar cerca de três milhões de euros aos bees, que poderão receber mais 31 milhões no final desta temporada. Espera-se que o guarda-redes realize exames médicos e assine contrato nos próximos dias, tornando-se em concorrência na baliza para Aaron Ramsdale.

Raya representa o Brentford há quatro temporadas, tendo registado 39 jogos na época transata. Antes, passou pelo Blackburn Rovers, onde completou a formação.