David Moyes e a passagem pelo Manchester United: "Só queria ter continuado o que Sir Alex fez"

David Moyes, técnico do West Ham

Escocês orienta atualmente o West Ham

David Moyes recordou, em conversa com o antigo internacional inglês Alan Shearer no jornal The Athletic, a altura em que assumiu o comando técnico do Manchester United, na época 2013/14, sucedendo, sem grande sucesso, ao lendário Sir Alex Ferguson.

Para o atual treinador do West Ham, a culpa do próprio fracasso ao leme dos red devils foi a falta de paciência, devido a não considerar ter tido tempo suficiente para "crescer" no cargo.

"Costuma-se falar sobre os jogadores que vêm para a Premier League e que precisam de tempo. Não é que eu precisasse de tempo na Premier League, mas precisava de tempo no clube para me encontrar e descobrir como avançaria. A verdade é, eu só queria ter continuado o que Sir Alex [Ferguson] fez. Eu não conseguia tornar-me nele, mas queria ter continuado o modelo que eles tinham, desenvolver jogadores jovens, colocá-los na equipa, tentar jogar de uma forma que se ajustasse a eles. Essa era a ideia", revelou o técnico, garantindo que, apesar de ter sido despedido antes de a época terminar, não guarda mágoas pela forma como disse adeus a Old Trafford.

"Eu só consigo recordar isso com grande estima, sinto-me honrado por ter-me sido oferecida uma oportunidade daquela magnitude. Infelizmente, eu só tive dez meses. Penso que, se me tivessem dado um pouco mais de tempo, poderia ter feito melhor, mas só posso culpar-me a mim mesmo porque precisava de ter vencido mais jogos", refletiu Moyes.

Após a passagem de David Moyes pelo Manchester United, Louis Van Gaal, José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer também enfrentaram muitas dificuldades em estar na luta pela Premier League, algo que o treinador do West Ham classifica como uma espécie de ressaca instalada desde os tempos de Alex Ferguson.

"Eu ouço constantemente sobre o Man. United estar a precisar de um treinador de topo para fazer a diferença. O Man. United já teve vários treinadores de topo - não me coloco a mim, de todo, nessa categoria, mas eles já tiveram alguns grandes treinadores. A dificuldade para eles agora é encontrar o mesmo ritmo que encontraram ao comando de Sir Alex, que se recordares agora, foi mesmo incrível para o clube", elogiou, antes de recordar uma conversa que teve com Howard Wilkinson, treinador que venceu, em 1992, a última edição da Liga inglesa antes da introdução do formato da Premier League, ao leme do Leeds.

"O Howard Wilkinson disse-me: 'Se tivesses vindo falar comigo antes, David, eu teria-te dito que qualquer pessoa que aceite cargos destes tende a considerá-los muito difíceis de resultarem'. Não é que eu não o soubesse, mas por causa da forma como Sir Alex me abordou para aceitar o trabalho, tornando-o mais pessoal, isso fez com que eu me sentisse como: 'Sim, existe um modelo aqui que eles sentem que pode continuar', portanto por essa lógica eu seria a melhor pessoa [para o cargo]. Não estava destinado", concluiu David Moyes.