David Luiz vai ser mesmo jogador do Flamengo, avança imprensa brasileira

Central já terá assinado contrato até dezembro de 2022

Chegou a ser apontado ao Benfica, naquele que seria um reencontro com Jorge Jesus, mas deverá mesmo acabar por regressar ao Brasil. A imprensa brasileira garante que David Luiz vai mesmo ser jogador do Flamengo.

Segundo o Goal, o central terá assinado nesta sexta um contrato até dezembro de 2022 com o Mengão, depois de uma série de reuniões decorridas nas últimas horas em São Paulo entre os representes do jogador e os dirigentes do clube.

David Luiz, recorde-se, atuou apenas no Vitória enquanto esteve no seu país. Logo em 2007 emigrou para Portugal, para jogar com as cores do Benfica.