David Luiz impressionou e está pronto para a estreia pelo Flamengo

Depois de uma recuperação física relâmpago, central está preparado para jogar esta madrugada diante do Barcelona, do Equador.

David Luiz vai estrear-se esta madrugada pelo Flamengo. O central luso-brasileiro de 34 anos que representou o Benfica entre 2006 e 2011 e que nos últimos dez dez anos jogou no Chelsea, no PSG e no Arsenal, está pronto para estrear-se pela equipa do Rio de Janeiro no encontro que começa às 1h30 (hora portuguesa) no Estádio Maracanã, contra o Barcelona, do Equador, para a Taça dos Libertadores.

Segundo o site Globoesporte, nove dias depois de ter feito as primeiras avaliações físicas, David Luiz está próximo de fazer a estreia pelo Flamengo. Apesar de não jogar há 143 dias, o internacional brasileiro precisou de pouco tempo para impressionar o técnico Renato Gaúcho com a sua evolução, e jogará ao lado de Rodrigo Caio no eixo da defesa do Flamengo, perante mais de 20 adeptos.

A notícia do meio de comunicação brasileiro revela que foi determinante o cuidado que o defesa que fez 131 jogos e seis golos pelo Benfica teve após a sua saída do Arsenal, com direito a alimentação regrada e constante atividade física com profissionais da sua confiança.

Nas primeiras avaliações, a 13 de setembro, David Luiz teve ótimos números de percentagem de gordura e níveis de força e potência. Nos dias em que trabalhou no Ninho do Urubu, David Luiz fez treinos intensos, inclusive no sábado e no domingo, quando disputou um jogo-treino e deu mais confiança a Renato Gaúcho para o convocar para o jogo contra a equipa do Equador.

O Departamento de Saúde e Alto Rendimento (DESAR) controlou as cargas e aumentou gradativamente ao longo da última semana. Dos dias 13 a 21, o central cumpriu 40 quilómetros de distância total e 2 quilómetros de distância de alta intensidade.