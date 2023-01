David Luiz e o início de Vítor Pereira: "Nunca é fácil voltar de férias..."

Novo técnico do Flamengo traz novos métodos e antigo central do Benfica está a gostar, apesar da natural intensidade no regresso

David Luiz, antigo adversário de Vítor Pereira em Portugal, está a gostar dos primeiros tempos do técnico português no Flamengo. Apesar de admitir que o trabalho está a ser exigente, o internacional brasileiro deixou palavras elogiosas ao ex-FC Porto.

"Nunca é fácil voltar de férias, mas tem sido da melhor maneira possível. Estes treinos bidiários fazem parte da pré temporada. O mister tem tentado de alguma forma fazer com que os jogadores ganhem intensidade o mais rápido possível. Temos grandes jogos este mês e no próximo, temos que tentar estar a 100%. Vítor Pereira é muito direto. Simplifica muito bem os trabalhos, explica-nos o que devemos fazer no campo", referiu, em declarações aos jornalistas brasileiros.

Recorde-se que, durante a primeira metade da temporada 2010/2011, David Luiz, então central do Benfica, e Vítor Pereira, então treinador adjunto do FC Porto, estavam em lados opostos. Agora, reencontram-se no Mengão.