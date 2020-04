David Luiz e mais três em sarilhos depois de quebrarem as regras da quarentena

Informações avançadas pela imprensa britânica.

David Luiz e outros três companheiros do Arsenal estão em sarilhos por terem quebrado as regras de isolamento e quarentena impostas em Inglaterra. Segundo os jornais "The Guardian" e "The Sun", o ex-defesa do Benfica encontrou-se com Xhaka num parque em Soutghate, nos arredores de Londres, enquanto a situação de Nicolas Pépé foi bem mais grave.

De acordo com as informações, o extremo costa marfinense foi filmado a participar numa peladinha com amigos no Norte da capital. Por último, o avançado Lacazette foi também apanhado a conversar demasiado próximo com um funcionário de limpeza automóvel perto da garagem do seu domicílio.

O quarteto já foi advertido pelos dirigentes do Arsenal, que os alertaram para a necessidade de cumprirem as regras de saúde e de serem um exemplo para a sociedade, numa altura em que Inglaterra, tal como outros países, tenta travar a propagação da covid-19.