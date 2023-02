David Luiz: "É a primeira vez na vida que vou falar de um árbitro..."

O Flamengo perdeu na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Hilal

David Luiz não gostou nada da arbitragem de Istvan Kovacs na semifinal do Mundial de Clubes que o Flamengo perdeu contra o Al Hilal e transmitiu a sua revolta ao canal TNT Sports do Brasil.

"Não posso falar dos penáltis, seria injusto, ainda não vi, vou ver depois na televisão. É a primeira vez na minha vida que vou falar de um árbitro, não esteve ao nível da competição. Temos um estilo de pressionar alto, defender com intensidade, e tivemos quatro jogadores a ver amarelo por uma falta ou duas, isso mata um pouco o nosso estilo defensivo. Na segunda parte tentámos com dez jogadores, eles só criaram com erros nossos. Temos de ter brio e lutar porque ainda temos títulos para disputar este ano", afirmou o defesa brasileiro que passou pelo Benfica.