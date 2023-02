David Luiz agradece a médicos do Flamengo: "Talvez a minha mãe não estivesse aqui..."

Mãe do central do Flamengo teve de ser socorrida pela equipa médica do clube brasileiro.

David Luiz, central do Flamengo, recorreu às redes sociais para agradecer à equipa médica do Flamengo, que socorreu a sua mãe, Regina Célia, de 61 anos, no voo de regresso do clube brasileiro do Mundial de clubes, que decorreu em Marrocos.

Regina Célia sofreu uma quebra de tensão e de sinais vitais no voo de regresso da equipa para o Rio de Janeiro.

"Esta publicação vem em agradecimento a todo staff médico do Flamengo pela forma genial, profissional e amorosa que trataram o acontecimento com a minha mãe no voo de volta! Se não fossem vocês, talvez ela não estivesse aqui hoje! Muito obrigado do fundo do meu coração. Amo vocês e amo-te muito, mãe. Glória a Deus", escreveu o antigo jogador do Benfica.